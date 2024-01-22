Открывая бутылку с пивом, вспомните, что вместе с пенным напитком вам наверняка придётся выпить некоторое количество так называемого рыбьего клея

Рыбий клей - это особое высококачественное желирующее вещество, приготавливаемое из внутреннего покрытия, выстилающего исподнюю сторону плавательных пузырей осетровых рыб.

Иногда для этой цели используют также головы некоторых промысловых рыб (например трески), плавники и некоторые другие категории отходов рыбных промыслов и рыбоконсервных предприятий.

Рыбий клей наилучшего качества вырабатывается из плавательных пузырей рыб, особенно из пузырей красной рыбы (осетра, севрюги, белуги и др.).

Плавательным пузырем называется полый, тонкостенный, наполненный газом орган рыб, лежащий в глубине брюшной полости и служащий для уравновешивания рыбы в воде.

Форма и величина пузыря у разных видов рыб весьма различны.

Изнутри плавательный пузырь выстлан тонким эпителием; под эпителием лежит довольно толстый слой относительно плотной волокнистой соединительной ткани; снаружи же пузырь одет тонкой мышечной оболочкой из гладких мускульных волокон.



Рыбий клей прозрачен, не имеет ни запаха, ни вкуса. Изготавливается простой промывкой в холодной воде и прессовкой пленок плавательного пузыря, извлекаемого сразу после вылова рыбы.

Ценится в 10— 15 раз выше (по стоимости) черной зернистой икры. Вот это для меня было удивительно, но это вопрос дозировок конечно.



Растворяется в воде. Норма — 50 г рыбьего клея на 1 л воды в течение 2—3 часов.

Полученный раствор используется для желирования соков, бульонов, мармеладов, применяется в изготовлении ликерных конфет. В пиве клей, осаждаясь, увлекает за собою нерастворенные частицы, отчего пиво заметно осветляется, осадок сливают.