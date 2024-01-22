Открывая бутылку с пивом, вспомните, что вместе с пенным напитком вам наверняка придётся выпить некоторое количество так называемого рыбьего клея

12:33 2024-01-22
Открывая бутылку с пивом, вспомните, что вместе с пенным напитком вам наверняка придётся выпить некоторое количество так называемого рыбьего клея

Рыбий клей очень широко используется при изготовлении пива и вина — с его помощью производители ускоряют осветление напитков и очищают их от естественного осадка, образующегося в процессе брожения.

Рыбий клей - это особое высококачественное желирующее вещество, приготавливаемое из внутреннего покрытия, выстилающего исподнюю сторону плавательных пузырей осетровых рыб.

Иногда для этой цели используют также головы некоторых промысловых рыб (например трески), плавники и некоторые другие категории отходов рыбных промыслов и рыбоконсервных предприятий.

Рыбий клей наилучшего качества вырабатывается из плавательных пузырей рыб, особенно из пузырей красной рыбы (осетра, севрюги, белуги и др.).

Плавательным пузырем называется полый, тонкостенный, наполненный газом орган рыб, лежащий в глубине брюшной полости и служащий для уравновешивания рыбы в воде.

Форма и величина пузыря у разных видов рыб весьма различны.

Изнутри плавательный пузырь выстлан тонким эпителием; под эпителием лежит довольно толстый слой относительно плотной волокнистой соединительной ткани; снаружи же пузырь одет тонкой мышечной оболочкой из гладких мускульных волокон.

Рыбий клей прозрачен, не имеет ни запаха, ни вкуса. Изготавливается простой промывкой в холодной воде и прессовкой пленок плавательного пузыря, извлекаемого сразу после вылова рыбы.

Ценится в 10— 15 раз выше (по стоимости) черной зернистой икры. Вот это для меня было удивительно, но это вопрос дозировок конечно.

Растворяется в воде. Норма — 50 г рыбьего клея на 1 л воды в течение 2—3 часов.

Полученный раствор используется для желирования соков, бульонов, мармеладов, применяется в изготовлении ликерных конфет. В пиве клей, осаждаясь, увлекает за собою нерастворенные частицы, отчего пиво заметно осветляется, осадок сливают.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
14:19

Храмова Оксана

Опытный садовод рассказал, как поливать рассаду, чтобы она росла крепкой

Опытный садовод рассказал, как поливать рассаду, чтобы она росла крепкой

Хилые ростки не превратятся в сильную культуру, с урожаем тоже будут проблемы: укрепить рассаду поможет правильный полив.
Алиса Семенова
14:15

Алиса Семенова

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Тля появляется незаметно и быстро разводит целую колонию, убивая огородные культуры, в том числе и смородину.
Андрей Ткачёв
14:14

Андрей Ткачёв

Рестораны Саудовской Аравии начали продавать букеты из шаурмы

Рестораны Саудовской Аравии начали продавать букеты из шаурмы

Данное гастрономическое решение сочетает в себе элементы романтики и любимый всеми деликатес.
Алиса Семенова
14:12

Алиса Семенова

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

К списку многих заслуг крапивы можно смело добавить возможность ее использования в качестве питательной подкормки для огородных культур.
Алиса Семенова
14:08

Алиса Семенова

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

На огороде хрущи вредят корневой части растений, они нередко нападают на клубнику и изводят весь урожай.
Андрей Ткачёв
14:06

Андрей Ткачёв

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Полицейские успели проверить женщину перед отлётом, но взрывчатки у неё с собой не оказалось.
Алиса Семенова
14:00

Алиса Семенова

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Вырастить лук величиной с кулак - мечта многих дачников: опытный огородник рассказал, как это сделать.
article_image 11:57

Эндокринолог Бурякова сообщила, почему лапша быстрого приготовления оказывает негативное воздействие на организм человека

Для приготовления лапши быстрого приготовления берут муку и воду. Тесто варят в заводских условиях, а после обрабатывают горячим паром. Продукт высушивают в кипящем растительном масле, придавая форму брикетов.

article_image 11:39

Любимые вещи, которым нет места дома: что с ними делать

Эксперт по организация пространства в доме Константин Тюриков обратил внимание, что часто наблюдается явление, что любимые вещи способны вытеснять хозяев из дома по причине своего огромного количества.

article_image 11:00

Синдром откладывания дел на завтра: какова его природа

Психолог Марина Философ утверждает, что существует несколько причин откладывания дел на завтра.