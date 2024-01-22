В Москве глыба льда упала на голову полуторагодовалой девочки

Данный инцидент произошёл 21 января в Москве на улице Зои и Александра Космодемьянских, когда пара молодых родителей приехала в гости к друзьям. Когда супруги подходили к подъезду, на их головы упала наледь с крыши.

Больше всего пострадала полуторагодовалая девочка, которую отец нёс в переноске. Пострадавшую срочно доставили в отделение реанимации больницы им. Сперанского, где у девочки диагностировали закрытую ЧМТ, ушиб мозга и перелом теменной кости.

Предполагается, что глыбы льда упали на головы людей с балкона восьмого этажа. В компании, построившей данный дом, утверждают, что данный балкон был построен незаконно самими жильцами.