Причины, по которым в аэропортах просят включить экран телефона

Дело в том, что очень часто в телефонах и других устройствах, вроде плееров и планшетов преступники пытаются пронести на борт взрывоопасные вещества.

Если вы покажете, что телефон работает, никаких сомнений в том, что в его корпусе находятся работающие электронные компоненты, не будет.

Но что делать, если, скажем, ваш телефон разряжен?

В этом случае есть два варианта: вас могут попросить подзарядить устройство и показать, что оно работает, или вынуть аккумулятор из него.

Сотрудник аэропорта сможет заглянуть внутрь телефона и таким образом удостоверится в том, что устройство безопасно.