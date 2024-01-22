В СССР делали треугольные бутылки и вот, как они выглядели

В стеклянных тарах хранились вина, молочные изделия, лимонады, уксус и другие жидкости.

Стекло не портилось, его можно было сдать в гастрономе. Но треугольная бутылка считалась особенной среди остальных стеклянных тар.

Появилась она еще в царские времена, но соответствовала советскому духу и требованиям.

Главное безопасность:

Преимущество треугольных бутылок перед другими было в том, что при падении они не катились. Толщина стекла не позволяла таре разбиться и расплескать содержимую жидкость.

Такая надежность привлекла работников аптеки, которые начали продавать в таких бутылочках лекарства и микстуры.

Опасная жидкость:

К прославленному в медицинской сфере Александру Пучкову, который создал скорую помощь в столице, очень часто приходили граждане с ожогами и отравлениями уксусом.

Пациенты по неосторожности выпивали его, путая обычные жидкости с опасным напитком в такой же бутылке.

Заботясь о здоровье советских граждан, Пучков добился того, что уксусную эссенцию начали разливать в толстостенные треугольные тары — и количество несчастных случаев резко сократилось.

Хозяйки прятали треугольные тары подальше, зная, что в них находится уксус, а на одном из ребер даже стали наносить мерные деления, чтобы было легче отмерять объем необходимой жидкости.

Такой системой пользовались до 1980-х годов.

Удобные формы:

Безопасный и практичный советский дизайн в настоящее время практически прекратил существовать.

Треугольные бутылки уже не используются так широко в повседневной жизни.

Современные производители создают продукцию из инновационных материалов и обклеивают их разноцветными этикетками, чтобы их нельзя было спутать с продукцией компании конкурента.

Касательно уксуса: сейчас его можно приобрести в магазинах даже в пластиковых бутылках.

Практичность потеряла свои позиции под давлением маркетинга, и теперь на полках магазинов можно найти тары из самых разных материалов и самых причудливых форм: ампулы для лекарств, мензурки для уксуса, круглые, квадратные, овальные и другие всевозможные стеклянные формы для духов и алкоголя.