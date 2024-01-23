В Хорватии убрали из продажи напитки компании Coca-Cola из-за массовых заболеваний

Один из пострадавших купил в субботу бутилированную ароматизированную минеральную воду в одном из кафетериев порта Риека на Адриатическом море. Еще трое людей были доставлены в больницу в Загребе во вторник.

На данным момент насчитывается минимум 7 случаев. В Загребе и Вараждине выявили еще 6 похожих инцидентов, предполагается, что они тоже связаны с употреблением обозначенных напитков.

Серьезных ухудшений здоровья у пострадавших не обнаружено, в скором времени они были отправлены домой из больничных учреждений.

Всем пациентам диагностировали химическую травму пищевода. Пока прямой связи между напитками и медицинским заключением нет, расследование продолжается, анализ образцов напитка еще не завершен.

До выяснения полных обстоятельств случившегося партии двух безалкогольных напитков решено изъять из продажи. Розлив подозрительных напитков по бутылкам проводился на линиях американских компаний Römerquelle (Австрия), Coca-Cola (Хорватия).

Экс-глава министерства здравоохранения Хорватии, завотделом гастроэнтерологии одной из больниц Загреба, посоветовал людям не впадать в панику, отказаться от газировки и пить обычную воду.