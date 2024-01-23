Кики - королева Монпарнаса: судьба любимой обнаженной натурщицы художников из Парижа

Кики был маргиналкой в полном смысле этого слова.

Тяжелое детство, непростое отрочество наложили свой отпечаток на отношение к жизни.

Мать девушки была легкомысленной особой, отца она вовсе не знала, помимо Кики в семье были еще две дочки, которые умерли до рождения сестры.

При рождении будущая муза получила имя Алиса.

Совсем маленькую мать оставила ее под присмотром бабушки и уехала на поиски работы в Париж. Жить приходилось в ужасной бедности.

Девочка с малолетства шаталась по низкопробным барам, где ее крестный продавал самопальную сивуху.

Он брал малышку с собой и она веселила завсегдатаев баров песенками.

Здесь Алиса и полюбила выпивку, справиться с этим пристрастием так и не получилось до конца дней.

Когда девочке исполнилось 12, мама взяла ее к себе в Париж.

Учебой занималась не больше года, потом пошла работать на обувную фабрику.

Трудилась по 12-14 часов в сутки, работа была тяжелая и монотонная. Потом мамочка завела любовника, дочка стала мешать.

Алисе тут же приискали место в пекарне, там она работала за копейки, но зато могла оставаться на ночлег прямо на работе.

Вся эта жизнь ужасно опостылела девушке, она хотела лучшей доли для себя, поэтому пошла позировать обнаженной для скульптора Роншена.

Масть после этого полностью отказалась от дочки, но ей это было уже безразлично.

Окончательная ссора произошла, когда Алисе было 16 лет. Девушка осталась без крова и без средств к существованию.

У нее было два пути: пойти в проститутки или в натурщицы. Она выбрала второй путь, к тому же Роншен дал девушке хорошие рекомендации.