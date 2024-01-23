Кики - королева Монпарнаса: судьба любимой обнаженной натурщицы художников из Парижа

В молодые годы Кики прозвали "королевой Монпарнаса", и это неспроста.
Она позировала практически всем художникам того времени, и, как правило, рисовали они девушку обнаженной.
"Королевский" титул скорее можно назвать ироничным, потому что жизнь самой главной музы Монпарнаса складывалась вовсе не сказочно, а конец пути и вовсе был трагичным.
Кики был маргиналкой в полном смысле этого слова.
Тяжелое детство, непростое отрочество наложили свой отпечаток на отношение к жизни.
Мать девушки была легкомысленной особой, отца она вовсе не знала, помимо Кики в семье были еще две дочки, которые умерли до рождения сестры.
При рождении будущая муза получила имя Алиса.
Совсем маленькую мать оставила ее под присмотром бабушки и уехала на поиски работы в Париж. Жить приходилось в ужасной бедности.
Девочка с малолетства шаталась по низкопробным барам, где ее крестный продавал самопальную сивуху.
Он брал малышку с собой и она веселила завсегдатаев баров песенками.
Здесь Алиса и полюбила выпивку, справиться с этим пристрастием так и не получилось до конца дней.
Когда девочке исполнилось 12, мама взяла ее к себе в Париж.
Учебой занималась не больше года, потом пошла работать на обувную фабрику.
Трудилась по 12-14 часов в сутки, работа была тяжелая и монотонная. Потом мамочка завела любовника, дочка стала мешать.
Алисе тут же приискали место в пекарне, там она работала за копейки, но зато могла оставаться на ночлег прямо на работе.
Вся эта жизнь ужасно опостылела девушке, она хотела лучшей доли для себя, поэтому пошла позировать обнаженной для скульптора Роншена.
Масть после этого полностью отказалась от дочки, но ей это было уже безразлично.
Окончательная ссора произошла, когда Алисе было 16 лет. Девушка осталась без крова и без средств к существованию.
У нее было два пути: пойти в проститутки или в натурщицы. Она выбрала второй путь, к тому же Роншен дал девушке хорошие рекомендации.
Алиса могла терпеливо подолгу держать одну позу, пока художник изображал ее на холсте, позировала обнаженной без всякого стеснения.
По завершении работы девушка, как правило, оказывалась в постели с тем, кто ее рисовал.
Очень скоро она стала знаменитой натурщицей, к ее услугам прибегали очень многие известные живописцы Монпарнаса.
Чем более росла ее популярность, тем больше денег ей платили.
Девушка стала постоянной и любимой моделью японца Цугухар Фудзита.
Картина "Лежащая обнаженная", написанная им с Кики, была продана за приличные на те времена деньги - 8000 франков.
Прозвище Кики девушка получила от возлюбленного, которым стал поляк Морис Менжинский.
С этим мужчиной натурщица прожила несколько лет. Однако от предложения любимого переехать на лазурный берег Франции она отказалась, слишком жадная была до денег. Нужно было использовать свой шанс, пока позволял возраст.
Кики осталась на Монпарнасе, и ее увлекла богемная жизнь. Девушка стала любовницей Мана Рея - художника и фотографа. Так появилось известное фото "Скрипка Энгра", на котором запечатлена Кики.
Муза искала счастья в Голливуде, но безуспешно. В Париже зато жизнь била ключом.
Как-то в открывшемся новом злачном заведении Кики залезла на стол и исполнила непристойные песенки, как когда-то в детстве.
От этого ее популярность подскочила в разы. Богема была не прочь хорошо покутить.
Кики умудрялась поспевать везде, позировала многим художникам, снималась в первом авангардном кино Мана Рея, при этом постоянно сидела на стакане.
Веселье длилось ночи напролет, днем же нужно было долго и изнурительно работать моделью.
К опиуму ее приучил Жан Кокто - художник и поэт. Это пагубное пристрастие быстро усиливалось, вскоре Кики стала неузнаваемой, на нее было жутко смотреть. Разглядеть в этой опустившейся подурневшей женщине былую музу Монпарнаса было уже невозможно.
Умерла знаменитая натурщица, увековеченная на многих известных полотнах, в полной безвестности и абсолютном забвении...