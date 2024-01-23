Элвис Пресли расстрелял капризную De Tomaso Pantera

В те годы у De Tomaso Pantera было множество фанатов на Западе, поскольку данная машина оснащена мощным двигателем 351 Cleveland с узнаваемым звуком выхлопа.

Элвис Пресли приобрёл "Пантеру" с целью удивить свою подругу, но в конечном итоге машина стала жертвой гнева музыканта: авто долго не заводилось, и Элвис дважды выстрелил в De Tomaso Pantera из пистолета "Кольт".

В 1981 году эта "Пантера" была продана за бриллианты, стоимость которых превышает 300 тысяч долларов. Сам Элвис Пресли купил данное авто подержанным за 2500 тысячи долларов, что на нынешний курс эквивалентно $13 000.