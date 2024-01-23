Стилист Александр Рогов вступил в перепалку с певцом Митей Фоминым

Он заявил, что ему есть чем ответить Фомину и Нигай, но он не желает уделять огромное внимание малозначительным персонам.

Я не хочу, чтобы они зарабатывали себе имя на мне.

Я понимаю, для чего они это делают, потому отказываюсь комментировать заявления в свой адрес, - сказал стилист.