Стилист Александр Рогов вступил в перепалку с певцом Митей Фоминым

Певец Митя Фомин в свежем выпуске YouTube-шоу FAMETIME TV заявил ведущей Лауре Джугелии, что Александр Рогов похож на «располневшую тетку средних лет», сообщает super.ru.
Недопонимание между певцом и стилистом имеет свою историю. Ранее Рогов включил Фомина в список безвкусно одетых звезд, - напоминает издание.
Но Митя не единственный, кто решил пройтись по стилю Рогова. Прежде модному критику порекомендовала обратиться к стилисту блогер Карина Нигай.
Рогов не оставил без внимания эти выпады.
Он заявил, что ему есть чем ответить Фомину и Нигай, но он не желает уделять огромное внимание малозначительным персонам.
Я не хочу, чтобы они зарабатывали себе имя на мне.
Я понимаю, для чего они это делают, потому отказываюсь комментировать заявления в свой адрес, - сказал стилист.
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