В Москве дети мигрантов чуть не зарезали взрослого мужчину

Известно, что пострадавшим является 37-летний гражданин Ирана, проживавший в том же ЖК. Иранцу не понравилось, что при заходе в лифт два десятилетних ребёнка пропустили мужчину вперёд.

Уже в лифте взрослый и двое детей вступили в ссору, в ходе которой десятилетние мальчики принялись избивать мужчину руками и ногами. В пылу конфликта один из детей достал нож и ударил им иранца.

Сообщается, что нападавшие дети являются выходцами из Азербайджана. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, поскольку не достигли 14 лет.