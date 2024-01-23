В Германии эксгибиционист из Афганистана парализовал движение поездов

Недалеко от немецкого города Кассель 30-летний выходец из Афганистана целенаправленно лёг на рельсы в обнажённом виде. Машинист поезда был вынужден затормозить рядом с остановкой Юнгфернкопф, однако мигрант никак на это не реагировал.

В конечном итоге из-за действий афганца не менее тринадцати грузовых и пассажирских поездов пришли в пункт назначения с существенным опозданием.

В настоящий момент железнодорожного эксгибициониста задержали полицейские. В отношении мигранта из Афганистана возбуждено уголовное дело.