В Воронеже сатанист-наркоман убил и расчленил свою 17-летнюю девушку

28-летний уроженец Дагестана Марк Попов стал главным подозреваемым в убийстве 17-летней жительницы Воронежа после того, как засветился СМИ: за день до убийства Марк бегал по городу в одних трусах. При этом мужчина был измазан кровью, а на его груди была набита сатанинская татуировка Бафомета.

Впоследствии выяснилось, что гражданин Попов убил и расчленил 17-летнюю Ангелину, которая являлась его девушкой. После убийства парень выбросил останки своей жертвы в мусорный бак.

Также убийца разослал видеозапись с трупом Ангелины своим знакомым. По предварительной информации, в момент убийства Марк был в состоянии наркотического опьянения.