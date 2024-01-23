В Воронеже сатанист-наркоман убил и расчленил свою 17-летнюю девушку

16:50 2024-01-23
В Воронеже сатанист-наркоман убил и расчленил свою 17-летнюю девушку

Мужчина с татуировкой Бафомета на груди решился на зверское убийство возлюбленной во время употребления наркотиков.

28-летний уроженец Дагестана Марк Попов стал главным подозреваемым в убийстве 17-летней жительницы Воронежа после того, как засветился СМИ: за день до убийства Марк бегал по городу в одних трусах. При этом мужчина был измазан кровью, а на его груди была набита сатанинская татуировка Бафомета.

Впоследствии выяснилось, что гражданин Попов убил и расчленил 17-летнюю Ангелину, которая являлась его девушкой. После убийства парень выбросил останки своей жертвы в мусорный бак.

Также убийца разослал видеозапись с трупом Ангелины своим знакомым. По предварительной информации, в момент убийства Марк был в состоянии наркотического опьянения.

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