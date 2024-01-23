Косметологи рассказали, как защитить кожу лица в зимние морозы

Морщинки кажутся более глубокими, лицо приобретает красноватый оттенок, начинается шелушение.

Это значит, что кожа пребывает в состоянии стресса, гидролипидная (водно-жировая естественная защита) мантия нарушена.

Питание:

Знаете отличие нашей медицины от восточной? В нашей лечат последствия, в восточной стараются найти причины и воздействовать на них.

В данном случае человек со скудным питанием сильнее подвержен влиянию провоцирующих факторов, чем тот, кто питается правильно.

Не нужно садиться на какую-то новомодную диету или покупать БАДЫ из рекламы. Омега 3 и омега 6 – именно эти жирные кислоты необходимы в холода.

И не обращайте внимания на растиражированную информацию о недоступных дорогих продуктах: замените лосось, оливковое масло, авокадо и грецкие орехи сельдью, льняным маслом, яичными желтками и семечками.

Не забывайте про питьевой режим (только чистая вода), удобнее всего скачать приложение на телефон, оно высчитает вашу норму и будет напоминать о питье.

Зимние аксессуары:

Очень зря. Шарфы и перчатки защищают кожу от переохлаждения.

Крайне не рекомендуется покупать модную синтетику: гидроскопичность оставляет желать лучшего, эти вещи не согреют вас зимой, только закроют поры, вызовут раздражение и возможную аллергию.

Плюс у синтетики один - долговечность и презентабельный внешний вид. Натуральные же ткани хорошо греют и приятны к телу. Не забывайте про шапки: зимой волосы становятся более сухими и ломкими.

Уход за лицом:

Уберите до весны гелевые средства для умывания и спиртовые лосьоны, которые ещё больше иссушат кожу, скрабы с натуральным абразивом (косточки) будут царапать.

Приобретите питательный крем, в состав которого входят масла и витамины: преимущественно D и Е.

Не используйте вазелин, ланолин - они просто создают пленку на коже и провоцируют высыпания. Уход должен быть мягким: никаких агрессивных формул. Попробуйте энзимный пилинг (пилинг-скатку), в нем нет раздражающих частиц.

Пару раз неделю рекомендуется делать питательные маски, самый простой и удобный вариант - одноразовые экспресс-маски в пакетиках. Хороший бальзам для губ – обязательно, кожа губ страдает в первую очередь.

ВАЖНО:

До полного впитывания любого косметического средства ухода крайне не рекомендуется выходить на улицу.

Если есть возможность, то лучше подобрать уход со специалистом с учётом ваших индивидуальных особенностей.

Увлажнение воздуха:

Увлажнители воздуха ошибочно считают бесполезным новомодным изобретением. Раньше находчивые дамы ставили кастрюли с водой под батарею, чтобы увлажнить воздух.

И дело не только в коже: сухой воздух негативно влияет и понижает защитные функции носа и носоглотки перед респираторными заболеваниями.