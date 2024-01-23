Дачный эксперт разъяснил, как проращивать картофель: в темноте или при ярком свете

Вот что происходит с картофелем, если будем проращивать его на свету. Ростки он пустит хорошие, крепкие, плотные, коренастые.

Произойдет это на 4-й неделе, клубни станут зеленеть, то есть напитаются соланином, ядовитым веществом.

Семенной материал с соланином будет надежно защищен от вредителей и грызунов.

Если решили проращивать клубни в темноте, получите такие "бонусы".

Будет очень качественный посадочный материал, клубни не будут вырождаться.

Уже сейчас, на этапе проращивания вы поймете, какие клубни плохие и уберете их, они не будут давать ростков.

Клубни, которые прорастали в темном помещении, быстрее взойдут на грядке, почти на неделю раньше.