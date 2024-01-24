Врач из Германии стала самой красивой женщиной планеты

Конкурс «Миссис мира» состоялся в американском Лас-Вегасе. Участие в нем приняли замужние красавицы со всего мира.

А корона победительницы впервые в истории конкурса досталась представительнице Германии, пишет lady.mail.ru.

Джулия Шнеле обошла в нелегкой борьбе несколько десятков претенденток. Королеве красоты 38 лет, она врач. С 2016 года работает во Флориде, где помогает в восстановлении детям, у которых тяжелая форма инвалидности, а также ветеранам.

В лечении пациентов доктор использует специальную методику с привлечением животных. Она и сама профессионально занимается конным спортом и участвует в модельных съемках. Шнеле замужем, но пока детей у нее нет.

В тройку финалисток конкурса также вошли участницы из Канады и Колумбии.