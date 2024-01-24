Боец поп-ММА Веном выпал с 10 этажа в Ростове

24 января Магомед Зайналов, более известный как Веном, упал с высоты десятого этажа. На данный момент сведения о состоянии здоровья спортсмена не разглашаются, однако известно, что его госпитализировали в реанимацию.

Зайналов родился в Дербенте в 1999 году. Мужчина неоднократно становился обладателем Кубка России и мира по панкратиону. Также Веном выступал в лиге поп-ММА Hardcore.

Магомед Зайналов стал наиболее известен благодаря конфликту с другим бойцом Фаридом Ядуллаевым. Изначально Фарид побил Венома за пределами октагона, но в дальнейшем Магомед реваншировал в клетке.