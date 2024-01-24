Надежду Бабкину перестали узнавать из-за филлеров

Надежда Бабкина сегодня отдаленно напоминает себя прежнюю. Как напоминает 5-tv.ru, народная артистка РСФСР не раз обращалась к пластическим хирургам, перекраивала свои лицо и шею, чтобы быть моложе.

Но и после серии вмешательств исполнительница русской песни регулярно посещает косметолога, чтобы поддерживать результат.

Однако новый облик Надежды Бабкиной приняли далеко не все фанаты. Поклонники пишут в соцсетях, что даже не всегда узнают своего кумира из-за отеков на лице, другой мимики, неестественно белых зубов.