Алексей Кортнев опроверг, что планировал дать концерт в Москве

17:09 2024-01-24
Алексей Кортнев опроверг, что планировал дать концерт в Москве

Певец заявил, что никакого концерта не должно было быть, потому никто ничего и не отменял.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал РИА Новости, что не отменял концерт в Москве, который якобы был запланирован на 1 февраля.

Это неправда. Никакого концерта 1 февраля не должно было быть, никто ничего не отменял. Это фейк, - заявил Кортнев.

15 января появилось сообщение в СМИ, будто акустический концерт осудившего СВО Алексея Кортнева предложил отменить глава Федерального проекта РФ по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Мероприятие должно было состояться в Ростове-на-Дону 22 января в ресторане «Пино Нуар». Бородин добавил при этом, что планирует составить список артистов-предателей, позволяющий «увидеть их истинную сущность».

В феврале 2023 года Алексея Кортнева задерживала полиция Новосибирска, потому что тот якобы показал сотруднику правоохранительных органов неприличный жест. Позже музыкант сообщил, что инцидент исчерпан.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
19:01

Алиса Семенова

Виды стимуляторов для растений и особенности их использования.

Виды стимуляторов для растений и особенности их использования.

Стимуляторы - важная группа садово-огородных препаратов, помогающих при выращивании овощных культур.
Алиса Семенова
18:59

Алиса Семенова

Какой уход нужен розам на втором году жизни после посадки

Какой уход нужен розам на втором году жизни после посадки

Розы второго года нуждаются в особом уходе, он отличается от ухода в первом году.
Алиса Семенова
18:57

Алиса Семенова

Как использовать креолин из ветаптеки против слизней, муравьев и блошек

Как использовать креолин из ветаптеки против слизней, муравьев и блошек

Чтобы победить многочисленных вредителей сада, раздобудьте в ветаптеке особое эффективное средство.
Алиса Семенова
18:54

Алиса Семенова

Тонкости ухода за кустовой махровой петунией в саду

Тонкости ухода за кустовой махровой петунией в саду

Эксперт по цветам перечислил правила ухода за роскошной кустовой махровой петунией.
Алиса Семенова
18:52

Алиса Семенова

Что важно знать о сроках и правилах проведения обрезки жасмина на участке

Что важно знать о сроках и правилах проведения обрезки жасмина на участке

В делах обрезки дачнику всегда нужно смотреть на погоду, а также ориентироваться на климатические условия и особенности региона.
Алиса Семенова
18:50

Алиса Семенова

Основы ухода за ежевикой на дачном участке: несложные правила для начинающих садоводов

Основы ухода за ежевикой на дачном участке: несложные правила для начинающих садоводов

Уход за ежевичными кустами нельзя назвать сложным: основные моменты и важные рекомендации от эксперта.
Алиса Семенова
18:48

Алиса Семенова

Осенние заботы дачника в розарии: предзимняя обрезка, заготовка черенков, создание укрытий

Осенние заботы дачника в розарии: предзимняя обрезка, заготовка черенков, создание укрытий

Осенью цветовод должен еще немного потрудиться перед зимним отдыхом: что делать в цветнике перед зимой.
article_image 17:58

Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными

Российские автомобильные эксперты объяснили, почему турбированные двигатели лучше атмосферных.

article_image 17:54

Специалисты рассказали, как спидометр обманывает водителя

Специалисты утверждают, что спидометры современных автомобилей не всегда корректно отображают скорость движения.

article_image 17:51

Эксперты выяснили, на сколько сезонов хватает зимней «резины»

Специалисты рассказали о сроках службы автомобильных шин при стандартных условиях использования.