Алексей Кортнев опроверг, что планировал дать концерт в Москве

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал РИА Новости, что не отменял концерт в Москве, который якобы был запланирован на 1 февраля.

Это неправда. Никакого концерта 1 февраля не должно было быть, никто ничего не отменял. Это фейк, - заявил Кортнев.

15 января появилось сообщение в СМИ, будто акустический концерт осудившего СВО Алексея Кортнева предложил отменить глава Федерального проекта РФ по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Мероприятие должно было состояться в Ростове-на-Дону 22 января в ресторане «Пино Нуар». Бородин добавил при этом, что планирует составить список артистов-предателей, позволяющий «увидеть их истинную сущность».

В феврале 2023 года Алексея Кортнева задерживала полиция Новосибирска, потому что тот якобы показал сотруднику правоохранительных органов неприличный жест. Позже музыкант сообщил, что инцидент исчерпан.