Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй сорвала фото съемку для глянцевого журнала

Звезда Голливуда Энн Хэтэуэй пришла на фотосессию для журнала Vanity Fair. Актриса уже сидела в кресле, ожидая, когда визажисты и стилисты сделают ей прическу и макияж. Но из-за форс-мажора решила прервать процесс, сообщает thevoicemag.ru.
Кинодива узнала о том, что около 400 членов профсоюза работников Condé Nast приостановили работу на сутки в знак протеста против нарушения трудового законодательства.
Как уточняет издание, Condé Nast на прошлой неделе объединила Pitchfork с мужским журналом GQ. Это привело к увольнениям в музыкальном издании, включая главного редактора Пуджи Патель.
Работники вышли на митинг с плакатами «Увольнения вышли из моды».
Энн не знала о забастовке, когда приехала на фотосессию.
Как только Энн узнала, что происходит, она встала с прически и макияжа и ушла, - сообщает источник.
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