Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй сорвала фото съемку для глянцевого журнала

18:05 2024-01-24
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй сорвала фото съемку для глянцевого журнала

Актриса узнала об акции протеста коллег в Нью-Йорке и решила поддержать работников холдинга Condé Nast.

Звезда Голливуда Энн Хэтэуэй пришла на фотосессию для журнала Vanity Fair. Актриса уже сидела в кресле, ожидая, когда визажисты и стилисты сделают ей прическу и макияж. Но из-за форс-мажора решила прервать процесс, сообщает thevoicemag.ru.

Кинодива узнала о том, что около 400 членов профсоюза работников Condé Nast приостановили работу на сутки в знак протеста против нарушения трудового законодательства.

Как уточняет издание, Condé Nast на прошлой неделе объединила Pitchfork с мужским журналом GQ. Это привело к увольнениям в музыкальном издании, включая главного редактора Пуджи Патель.

Работники вышли на митинг с плакатами «Увольнения вышли из моды». 

Энн не знала о забастовке, когда приехала на фотосессию.

Как только Энн узнала, что происходит, она встала с прически и макияжа и ушла, - сообщает источник.

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