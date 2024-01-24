Филипп Киркоров в Нью-Йорке посетил концерт Мадонны

Народного артиста РФ Филиппа Киркорова заметили на концерте поп-звезды Мадонны в Нью-Йорке, сообщает rambler.ru.

Зрители увидели певца возле площадки Madison Square Garden, где состоялся концерт. Поп-король российской эстрады нес несколько пакетов с памятной продукцией, приобретенной на шоу.

Как напоминает издание, Киркоров отправился в США после участия в «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Вечеринка прошла 20 декабря. Мероприятие и его участников раскритиковали. Ивлеева и некоторые другие звезды, включая Киркорова, извинились за участие в вечеринке.

Суд в Москве недавно взыскал с Киркорова задолженность по налогам и сборам почти на 8 миллионов рублей.