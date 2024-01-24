Как использовать креолин из ветаптеки против слизней, муравьев и блошек

Креолин - средство из ветеринарной аптеки, успешно используется в садоводческом деле.

Рано по весне надо опрыскать сад от вредителей, успеть до распускания почек - на 10 л воды берем 100 г препарата.

Можно обработать ягодные кусты после сбора урожая. На 10 л воды берем 50 г средства.

Креолин отлично справляется со слизнями и крестоцветной блошкой. Нужно сделать однопроцентный раствор.

Одну столовую ложку разводим в ведре воды.

Поливаем изм землю и опрыскиваем нижний ярус листьев, на которые нападают слизни.

Опрыскайте растения 3 раза в течение получаса, потом долго не увидите слизней в саду.

Креолин хорошо отпугивает муравьев и блошек. Опрыскайте все места, где могут скапливаться насекомые.

Можно обработать опилки креолином и разложить их на грядках, тогда насекомые не будут покушаться на огородные посадки.