5 вещей, которым не место в вашем кошельке

Никогда не оставляем в кошельке бумажки с кодами и паролями, это прямой доступ для грабителей к вашим картам и важной личной информации.

Не держим в кошельке больших денег, только необходимый минимум. От кражи или потери не застрахован никто.

Лучше перестраховаться. Если надо взять с собой крупную сумму, разложите ее по разным местам (есть еще карманы, сумка).

Выложите из портмоне запасные ключи от дома. Если у вора есть данные карты, он легко определит ваш адрес.

Иногда люди носят с собой довольно массивные кошельки, куда можно запросто уложить даже смартфон.

Делать этого точно не надо. Лишившись телефона вы не попросите о помощи, позвонить в полицию, заблокировать карту.

Последний совет будет все-таки из области суеверий. Верить в это или нет - решает каждый сам для себя.

Считается, что фото в кошельке притягивает к изображенному человеку неприятности и лишает его достатка.