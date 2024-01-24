Вторичный рост плодов: откуда на помидорах берутся уродливые наросты

Для каждого дефекта всегда найдется объяснение. Разобравшись в причинах, можно выбирать способ устранения проблемы.

Наросты на помидорах - явление нечастое, но такое периодически случается. Появляются они, как правило, на самой макушке.

Смотрится это так: кажется, что из сформировавшегося томата начал расти еще один маленький помидорчик, прямо из серединки.

Речь идет о вторичном росте плода. Одна из возможных причин - резкие колебания температур в дневное и ночное время.

Вторая причина - нарушении режима полива. Например, после засушливого периода помидоры обильно заливают водой.

Иногда растения поливают холодной водой, получая потом такие результаты.

Проблема может быть связана с плоим освещением, или с густыми посадками. Также причина может быть скрыта в неправильном питании.

Например, если вы дали много азота, когда растение остро нуждалось в других элементах - фосфоре и калии.

Другие огородники бездумно используют стимуляторы роста и плодообразования.

От этих причин в сформированных плодах понимается уровень ауксинов, это гормоны, регулирующие рост и развитие растений.

Начинает расти второй плод внутри первого. Мини плодов, появившихся из одного большого, может быть несколько.

Уродливые наросты возникают именно на крупных плодах и главным образом на гибридах.

Такие помидоры можно есть, их вкусовые характеристики не страдают, единственный минус - непривлекательный внешний вид.