Топ-5 лучших самоплодных сортов груш: рекомендуют опытные садоводы

Самоплодные груши не нуждаются в дереве-опылителе. Их можно сажать в саду по одиночке, что очень удобно для владельцев маленьких участков.

Банкетная - груша, устойчивая к засушливым погодам и сильным морозам. Дает очень вкусные плоды - сладкие и сочные.

Брянская красавица - сорт с крупными восхитительными плодами. Очень душистые и нежные на вкус.

Виктория отличается высокой урожайностью. Одно дерево может щедро одарить садовода - дать до 200 кг сочных спелых плодов.

Груша Изюминка Крыма считается десертным сортом. Отличительная особенность плодов - они могут очень долго храниться.

Кафедральная груша - сорт из категории морозоустойчивых. У деревьев крепкий иммунитет, вкус сахаристый, плоды крупные, очень душистые.