Учёные выяснили, что любители чая медленнее стареют и крепче спят

Исследоватили проанализировали данные 14 000 человек, которые каждодневно пьют по три чашки чая. Результат оказался поистине ошеломительным: оказалось, что такие люди реже испытывают тревогу и лучше спят.

Кроме того, пьющие по три чашки чая в день не страдают от избыточного жира и холестерина, а их кровеносное давление находится в пределах нормы, что помогает медленнее стареть.

Учёные пришли к выводу, что всему виной содержащиеся в чае полифенолы, которые укрепляют иммунитет, стабилизируют мыслительные процессы и обмен веществ.