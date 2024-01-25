Самая татуированная мама Британии вновь удивила своих семерых детей и подписчиков

09:58 2024-01-25
Самая татуированная мама Британии вновь удивила своих семерых детей и подписчиков

На этот раз 46-летняя Мелисса Слоун из Уэльса замазала рисунки на лице толстым слоем грима.

46-летняя Мелисса Слоун из английского Уэльса стала популярной в 2022 году благодаря более чем 800 татуировкам. Свое первое тату она сделала в 20 лет, сообщает yahoo.com.

Из-за пристрастия к боди-арту женщине было трудно найти работу, ей также запретили посещать местный паб и школу для детей. Поэтому для ее семьи стало неожиданностью, когда в прошлом месяце она нанесла тональный крем поверх своего разукрашенного лица.

По словам женщины, детям не понравилось ее лицо под слоем грима, прикрывшего тату.

Они сказали: ”Возвращайся к своему сумасшествию, мама".

Они будто смотрели на другого человека, незнакомца, - призналась британка.

Слоан также опубликовала фотографию обновленного лица на своей личной странице в Facebook. Пользователи написали:

Красивая, но предпочитаю вместо этого видеть свои татуировки.

Это круто. Но я предпочитаю настоящую тебя...

Изображение статьи

Слоан сказала, что обратилась к татуировке, чтобы скрыть “эмоциональные шрамы”, которые она получила от сексуального насилия в детстве.

Ее сводный брат Гэвин Слоун признал себя виновным в ряде сексуальных преступлений против детей и получил 21-летний срок заключения в 2022 году, сообщают местные СМИ.

Слоан призналась, что пятеро из ее семи детей не общаются с ней из-за тату на лице, а младшие были ошеломлены, когда она их скрыла.

Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 13:44

Ричард Кил прославился благодаря роли злодея Челюсти из серии фильмов о Джеймсе Бонде 70-х годов

У Ричарда один из самых устрашающих образов в истории кино, потому, что 217-сантиметроввый гигант весом более 130 килограммов страдал гормональным расстройством, известным как акромегалия.

article_image 13:41

Марти Фельдман Потомок еврейских эмигрантов из Киева

Фельдман, страдал от заболевания щитовидной железы и эндокринной офтальмопатии, из-за чего его глаза в самом прямом смысле вылезали из орбит.

article_image 13:38

Винсент Скьявелли, американский актер с корнями из Сицилии, прославился благодаря многочисленным эпизодическим работам

Вы могли видеть его в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Привидение», «Бэтмен возвращается» и многих других.