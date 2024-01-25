Самая татуированная мама Британии вновь удивила своих семерых детей и подписчиков

46-летняя Мелисса Слоун из английского Уэльса стала популярной в 2022 году благодаря более чем 800 татуировкам. Свое первое тату она сделала в 20 лет, сообщает yahoo.com.

Из-за пристрастия к боди-арту женщине было трудно найти работу, ей также запретили посещать местный паб и школу для детей. Поэтому для ее семьи стало неожиданностью, когда в прошлом месяце она нанесла тональный крем поверх своего разукрашенного лица.

По словам женщины, детям не понравилось ее лицо под слоем грима, прикрывшего тату.

Они сказали: ”Возвращайся к своему сумасшествию, мама". Они будто смотрели на другого человека, незнакомца, - призналась британка.

Слоан также опубликовала фотографию обновленного лица на своей личной странице в Facebook. Пользователи написали: