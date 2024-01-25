Самая татуированная мама Британии вновь удивила своих семерых детей и подписчиков

46-летняя Мелисса Слоун из английского Уэльса стала популярной в 2022 году благодаря более чем 800 татуировкам. Свое первое тату она сделала в 20 лет, сообщает yahoo.com.
Из-за пристрастия к боди-арту женщине было трудно найти работу, ей также запретили посещать местный паб и школу для детей. Поэтому для ее семьи стало неожиданностью, когда в прошлом месяце она нанесла тональный крем поверх своего разукрашенного лица.
По словам женщины, детям не понравилось ее лицо под слоем грима, прикрывшего тату.
Они сказали: ”Возвращайся к своему сумасшествию, мама".
Они будто смотрели на другого человека, незнакомца, - призналась британка.
Слоан также опубликовала фотографию обновленного лица на своей личной странице в Facebook. Пользователи написали:
Красивая, но предпочитаю вместо этого видеть свои татуировки.
Это круто. Но я предпочитаю настоящую тебя...
Слоан сказала, что обратилась к татуировке, чтобы скрыть “эмоциональные шрамы”, которые она получила от сексуального насилия в детстве.
Ее сводный брат Гэвин Слоун признал себя виновным в ряде сексуальных преступлений против детей и получил 21-летний срок заключения в 2022 году, сообщают местные СМИ.
Слоан призналась, что пятеро из ее семи детей не общаются с ней из-за тату на лице, а младшие были ошеломлены, когда она их скрыла.