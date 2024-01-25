В Таиланде задержаны солисты группы «Би-2» Александр Уман и Егор Бортник

Солисты группы "Би-2" задержаны в Таиланде, сообщает starhit.ru. Со ссылкой на свой источник издание пишет, что Шура и Лева провели концерт на Пхукете, после чего ими заинтересовалась полиция.

Как выяснилось, рокеры не имели разрешения не выступление в стране.

Представители коллектива пока не комментируют эту неприятную историю. Известно только, что представители «Би-2» не так давно анонсировали приезд в Таиланд.

Издание напоминает, что солисты сейчас проживают в Израиле и высказываются против политики РФ.