Жителя Москвы избили фаллоимитатором по лицу

Несколько недель назад на московской улице Дыбенко местный житель что-то не поделил с группой автомобилистов. В тот раз обошлось без происшествий, однако обиженные водители сумели разыскать обидчика.

Когда мужчина заходил в подъезд, на него напала группа из четырёх человек, вооружённых пистолетами и фаллоимитаторами. Москвича избили секс-игрушками по лицу, после чего он скрылся в подъезде.

Впоследствии выяснилось, что ссора возникла из-за того, что пострадавший посигналил нарушителям ПДД: хулиганы с фаллоимитаторами проигнорировали зелёный сигнал светофора.