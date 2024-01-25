В Борисове два газовых баллона взорвались в жилом доме

Взрыв произошёл в среду около 18.27. На место событий экстренно прибыл наряд МЧС, которые установили, что в квартире взорвались два газовых баллона объёмом 520 миллилитров каждый.

После детонации баллонов квартира загорелась из-за высвобождения легковоспламеняемой смеси. Ситуация осложнилась тем, что взорвавшиеся баллоны располагались прямо над газовой плитой, которая работала.

Из-за взрыва в квартире выбило два окна, также полностью сгорел натяжной потолок на кухне. В момент детонации в квартире находились три человека, однако они не пострадали.