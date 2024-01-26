В Калифорнии хотят ввести электронное ограничение скорости на трассах

Сенатор от Калифорнии Скотт Винер в целях повышения безопасности на трассах предложил законопроект, который будет ограничивать максимальную скорость электронным способом до 10 миль (более 16 км) в час сверх установленного ограничения скорости.

Согласно проекту закона, все новые авто, начиная с 2027 года, должны быть оснащены регуляторами скорости.

Другие дорожные изменения в законопроекте включают боковые ограждения на грузовиках, улучшенные пешеходные переходы и расширение бордюров. Новые правила призваны противостоять росту неосторожного вождения после пандемии.

По данным национальной некоммерческой организации по исследованию транспорта, число жертв дорожно-транспортных происшествий в Калифорнии выросло на 22% с 2019 по 2022 год, а в 2022 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло 4400 калифорнийцев.

Винер считает, что большинство людей поддерживают ограничения скорости, потому что она "убивает".

Свое мнение по этому поводу пока еще не высказали ни жители штата, ни автопроизводители.