Толстая бездомная собака из Югры стала звездой интернета

Депутат посёлка Каркатеевы Светлана Верезумская прокомментировала видеозапись с толстой собакой, сидевшей рядом с магазином в Югре. Данное видео завирусилось в соцсетях, после чего Верезумская рассказала, почему эта собака такая толстая.

По словам женщины, собаку зовут Балабака, хотя местные жители прозвали её Бубликом. Балабака живёт в подъезде Светланы Верезумской, а жители дома постоянно подкармливают питомца, который уже стал им как родной.

Депутат отметила, что Балабака живёт в их подъезде без малого пять лет, а на лестничной клетке между первым и вторым этажами находится лежанка для собаки.