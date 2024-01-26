Медведев заявил о скором образовании Техасской Народной Республики

Команда Джо Байдена делает всё возможное для усугубления миграционного кризиса в Техасе. К примеру, американский суд признал законным снос ограждений на границе Техаса и Мексики, из-за чего в штат одинокой звезды хлынули потоки мексиканских мигрантов.

Экс-президент России Дмитрий Медведев уверен, что на фоне таких новостей скорое образование Техасской Народной Республики становится всё реальнее.

Интересен тот факт, что в конце 2022 года Медведев сделал прогноз, согласно которому Техас и Калифорния могут выйти из состава США, образовав новое государство.