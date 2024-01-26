Протестующие фермеры перекрыли почти все дороги к Парижу

Аграрные профсоюзы Франции призвали местных фермеров организовать акцию протеста под названием "Улитка", в которой протестующие на сельхозтехнике медленно едут в сторону Парижа, тем самым создавая пробки.

Характерно, что масштабная акция протеста фермеров во Франции началась после того, как французский президент Эммануэль Макрон уехал в Индию с двухдневным рабочим визитом.

Французские фермеры перекрывают автодороги страны уже неделю, используя для этого навозные кучи, стоги сена технику, однако перекрывать проезд к Парижу они начали лишь сегодня.