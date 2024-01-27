Подробная схема подкормок роз, составленная опытным цветоводом

02:21 2024-01-27
Подробная схема подкормок роз, составленная опытным цветоводом

Рассказываем подробно, как и когда давать подкормку розам, какой состав выбрать.

Первый раз кормим рано весной, когда сделана обрезка и набухают почки. Даем 30 г аммиачной селитры на квадратный метр.

Можно дать 3 кг перепревшего навоза или 100 г птичьего помета на один куст.

Вторую подкормку даем через 2 недели после первой. Начинают расти побеги.

Применяем комплексную добавку или делаем ее сами: на метр квадратный идет 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 10 г калийной соли.

Можно взять 3-5 л настоя коровяка. Делаем его так: на 10 л воды берем литр навоза. Даем постоять около недели. Перед поливом разводим наполовину.

Третья подкормка будет в фазу бутонизации. На метр квадратный берем 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 10 г калийной соли.

Четвертый прикорм роз: после первого цветения даем 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 15 г калийной соли. Можно все заменить комплексным минеральным удобрением.

Пятая подкормка делается после второго цветения: на метр квадратный земли добавляем 40 г суперфосфата, 20 г калийной соли, 100 г золы.

Осенью, в середине сентября даем калимагнезию по 40 г на метр земли.

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