Старые проверенные сорта томатов, от которых не будет неприятных сюрпризов

Если вы не любите экспериментов, которые всегда несут в себе долю риска, тогда берите на заметку эти проверенные сорта, которые точно порадуют урожаем.
Батяня:
Сорт знаком многим садоводам, любимый и очень популярный. Растет высоким, но не кустится во все стороны, не занимает много места.
Вести надо в два стебля, нуждается в подвязывании и пасынковании.
Плоды подобны на сердечко, приобретают при созревании малиновый цвет.
Они не склонны к растрескиванию, очень сладкие и мясистые.
Алсу:
Можно выращивать и в теплице, и в грядке на улице. Сорт нужно подвязывать, чтобы не надломился под тяжестью плодов.
Пасынки удаляем до первых кистей. Потом можно ничего не делать больше.
Плоды получаются сердцевидной формы, крупные и симпатичные.
Внутри мясистые, минимум семян, сочные с насыщенным вкусом, сладкие без малейшей кислинки. Урожай созревает довольно рано.
Верлиока:
Гибрид, дающий гарантированный урожай, плодов всегда много. Томат, устойчивый к болезням и резким сменам погоды.
Помидоры вырастают ровной, аккуратной формы, одинакового размера, созревание идет дружное.
Выраженный томатный аромат и вкус сладкий с маленькой кислинкой.
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