Старые проверенные сорта томатов, от которых не будет неприятных сюрпризов

18:51 2024-01-27
Старые проверенные сорта томатов, от которых не будет неприятных сюрпризов

Опытный садовод порекомендовал надежные сорта, которые выращивались не раз и никогда не подводили.

Если вы не любите экспериментов, которые всегда несут в себе долю риска, тогда берите на заметку эти проверенные сорта, которые точно порадуют урожаем.

Батяня:

Сорт знаком многим садоводам, любимый и очень популярный. Растет высоким, но не кустится во все стороны, не занимает много места.

Вести надо в два стебля, нуждается в подвязывании и пасынковании.

Плоды подобны на сердечко, приобретают при созревании малиновый цвет.

Они не склонны к растрескиванию, очень сладкие и мясистые.

Алсу:

Можно выращивать и в теплице, и в грядке на улице. Сорт нужно подвязывать, чтобы не надломился под тяжестью плодов.

Пасынки удаляем до первых кистей. Потом можно ничего не делать больше.

Плоды получаются сердцевидной формы, крупные и симпатичные.

Внутри мясистые, минимум семян, сочные с насыщенным вкусом, сладкие без малейшей кислинки. Урожай созревает довольно рано.

Верлиока:

Гибрид, дающий гарантированный урожай, плодов всегда много. Томат, устойчивый к болезням и резким сменам погоды.

Помидоры вырастают ровной, аккуратной формы, одинакового размера, созревание идет дружное.

Выраженный томатный аромат и вкус сладкий с маленькой кислинкой.

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