Отборный урожай свеклы гарантирован, если дать ей правильное удобрение

Свекла вообще не капризна и не требует к себе большого внимания, но вот без хорошего питания плодов с достойным вкусом вам не получить.

Главные условия выращивания красивых, крупных, сочных корнеплодов: питательный дренированный грунт, умеренные дозы влаги и солнечного света.

А если еще продумать схему подкормки, урожаю вашему все будут завидовать: и поесть летом хватит, и на зиму запасы сделаете.

Из органики выбираем компост, перегной, можно удобрять навозом. В них есть все, в чем нуждается свекла.

Минеральные добавки должны включать, прежде всего, в достаточном объеме такие элементы, как калий, фосфор, азот. Все это помогает хорошо развиваться корневой системе.

Питательные элементы положительно влияют на вкус и иммунитет растения.

Еще лучше - выбирать из покупных составов те, что содержат сбалансированный набор элементов, это так называемые комплексные удобрения специально для свеклы.

Там все дозировки подобраны оптимально с учетом потребностей растения. Не нужно ничего вымерять и смешивать. Просто следуйте инструкции.

Подкормки делаем минимум 3-4 раза в сезон, только тогда будет виден результат: корнеплоды достанете из земли все как на подбор - ровные, красивые, крупные.