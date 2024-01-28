Певец Данко и диджей Мария Силуянова официально поженились

Певец Данко в отношениях с диджеем и дизайнером Марией Силуяновой уже несколько лет вместе, он помогает избраннице воспитывать сына Руслана от прошлых отношений, сообщает Космополитен.

Влюбленные сейчас живут в Крыму, и артист не раз рассказывал, что Мария мечтает о пышной свадьбе, но у них пока нет материальной возможности устроить такое торжество.

Но свадьба все-таки состоялась. Мария показала трогательные фото важного дня. Торжество прошло в узком кругу родных и близких.

Для Данко это второй брак. Первый союз певца продержался три года и распался в 2002-м году. В отношениях с Натальей Устюменко певец дважды стал отцом. У его младшей дочери Агаты диагностировано ДЦП.