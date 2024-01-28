Как ухаживать за орхидеями, чтобы цветение было красочным и долгим

11:25 2024-01-28
Как ухаживать за орхидеями, чтобы цветение было красочным и долгим

Орхидея требует к себе много внимания, просто так она цвести не будет: для этого цветовод должен постараться.

Из чего складывается основной уход за орхидеями, который является залогом пышного долговременного цветения?

Конечно, нужны все стандартные процедуры, но при этом каждая требует особого подхода.

В разном поливе нуждаются растения разного возраста, произрастающие на разных почвах.

Общая рекомендация для всех орхидей: поливать нужно, когда поверхность почвы пересыхает. Это можно проверить рукой.

При этом переувлажнение очень опасно и может привести гнилостным процессам и гибели цветка.

Используем воду, прогретую до комнатной температуры, можно даже немного теплее, по сравнению с воздухом в комнате.

Самая лучшая вода для полива - дождевая или взятая после фильтрации.

Кроме того, для регулярного красочного цветения орхидеям нужны правильные подкормки.

Лучше брать те, что специально созданы для этих цветов, с полным сбалансированным составом необходимых элементов.

Периодически рыхлим землю, чтобы кислород свободно проникал к корням.

Не забываем вовремя пересаживать растения в обновленную почву, насыщенную питательными веществами.

При необходимости выбираем более свободную тару, если растению стало тесно в старом горшке.

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