Дана Борисова худеет вместе с 17-летней дочерью на опасных препаратах

Дана Борисова недавно похвасталась, как смогла сильно похудеть за один месяц. По ее словам, быстрого эффекта она добилась с помощью популярного у звезд препарата «Оземпик», пишет Космополитен.

Это препарат, который понижает в крови уровень сахара. Он продается без рецепта, - рассказала артистка.

После консультации с эндокринологом телеведущая разрешила использовать препарат и своей 17-летней дочери Полине. В соцсети она написала, что похудела на 9 килограммов, а Полина на 6 килограммов.

«Оземпик» изначально предназначался для людей, страдающих от диабета, но его начали употреблять для похудения западные знаменитости.

Врачи при этом бьют тревогу: «Оземпик» при использовании не по назначению может иметь серьезные побочные эффекты. В частности - развитие гастропареза (паралича мышц желудка).

Борисова также столкнулась с неприятными последствиями. Она признала, что у нее появилось дрожание рук и легкое нарушение зрения. Она надеется, что со временем эта побочка уйдет.