Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Народный артист России Николай Басков был женат на Светлане Шпигель, которая является дочерью видного политика, экс-сенатора и основателя крупной фармацевтической компании «Биотек» Бориса Шпигеля.

В браке пара прожила 7 лет, у них родился сын Бронислав, которому сейчас 17 лет. Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода по инициативе дедушки сыну запретили общаться с музыкантом, пишет Прозвезд.

Но теперь ситуация может измениться. 70-летний политик ближайшие 11 лет проведет в колонии. Дело в том, что суд установил: Борис Шпигель дал взятку в 31 миллион российских рублей экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за право получения его фармкомпанией «Биотек» госконтрактов.