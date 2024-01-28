Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

13:37 2024-01-28
Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.

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Звезда 90-х Николь Эггерт рассказала, как преодолевала свою неуверенность. Во время съемок в телешоу "Спасатели Малибу" ей было всего 18 лет, и она была несчастна.

Юная актриса считала, что нашла роль своей мечты, но не была готова к дикой популярности после выхода фильма. 

Она чувствовала, что сериал эксплуатирует ее тело и внешность. Эггерт утверждает, что в ранней юности к ней приставал ее бывший коллега по фильму "Чарльз в главной роли" Скотт Байо.

Что касается съемок "Спасателей Малибу", то они начинались в пять утра в зимние месяцы, и с каждым днем становились все более утомительными. Повторяющиеся сексуальные замедленные кадры, на которых она щеголяет в вишнево-красном цельном купальнике, были неудобными для съемки.

Это просто было не то, на что я подписалась, - отметила она и добавила, что решила покинуть "Спасателей Малибу" после двух сезонов.

Во время перерыва в съемках Эггерт в возрасте 18 лет решила установить грудные имплантаты, о чем сейчас сожалеет.

С тех пор она перенесла несколько операций по увеличению груди, а в 2015 году неудачно уменьшила ее размер. Сейчас Николь 52 года и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.

На пике своей популярности "Спасатели Малибу", который шел 11 сезонов, еженедельно набирал 1,1 миллиарда просмотров по всему миру. В конечном итоге его занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое телешоу всех времен.

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