Родила в 5 лет: как сложилась жизнь девочки из Перу, которая стала самой юной мамой на планете

Подобных случаев в биографии семьи Лины ранее не встречалось. Да и в целом родня самой молодой на свете мамы не представляла из себя ничего выдающегося: самые обыкновенные люди с самыми обыкновенными судьбами. Но как же тогда подобное стало возможным?

Одним из уникальных случаев, потрясших весь цивилизованный мир, стала история девочки по имени Лина Ванесса Медина Васкес, которая умудрилась стать мамой в возрасте 5 лет и 7 месяцев.

Точных сведений о том, где и когда родилась уникальная девочка Лина Медина, нет. Многочисленные источники, называя в качестве места ее рождения такие населенные пункты, как Антаканча, Пауранга или Тикрапо, сходятся в одном – родилась Лина в Перу. С датой рождения тоже есть нюансы: в качестве дня ее рождения приводятся даты 9, 23 или 27 сентября 1933 года. Родилась Лина в многодетной семье, где у девочки было еще восемь братьев и сестер, но это для жителей Перу вполне обычное дело. Родители Лины тоже были абсолютно обыкновенными, ничем неприметными людьми. Отец, Тибурсио Медина, мастерил украшения, а мать, Виктория Лоса, занималась домом и воспитанием детей. И в целом жизнь этой перуанской семьи проходила по вполне стандартному и очень размеренному сценарию до тех пор, пока родители не стали замечать, что живот у их пятилетнего ребенка стал стремительно увеличиваться в размерах. На простое вздутие это было не похоже, поэтому Тибурсио и Виктория, искренне испугавшись, что подобное могло произойти из-за опухоли, решили незамедлительно показать девочку врачам. Однако из-за того, что в их небольшом городке отсутствовали даже медицинские пункты, не говоря уже о полноценной больнице, Тибурсио пришлось срочно везти маленькую Лину в город Писко. Родители очень боялись, что девочка смертельно больна и жить ей осталось считанные дни.

Каково же было их удивление, когда после проведенного осмотра, выяснилось, что это не опухоль, а беременность. Доктор Херардо Лосада, проводивший осмотр, был, мягко говоря, в шоке от увиденного. Лина Медина была уже на 7 месяце беременности, и это означало, что очень скоро ей предстояло стать мамой. Херардо Лосада отвёз её в Лиму для проведения дополнительного обследования и подтверждения беременности. В сущности, все это было сделано для галочки, поскольку уже через 1,5 месяца, 14 мая 1939 года, Лине Медине была проведена операция кесарево сечение, на свет появился мальчик весом 2,7 килограмма. Сын Лины получил имя Херардо Алехандро Медина. Операцию уникальной девочке проводили доктора Лосада и Бусалье. Когда хирурги выполнили кесарево сечение, они обнаружили абсолютно зрелые половые органы, из-за чего впоследствии был сделан вывод о преждевременном половом созревании. В дальнейшем также выяснилось, что менструации у Лины начались еще в 3 года, к четырём годам у неё были хорошо развиты молочные железы, а в 5 лет отмечалось преждевременное созревание костей и расширение таза. Выяснив все это, врачи пришли к выводу, что преждевременное половое созревание Лины Медины стало результатом расстройства гормональной функции гипофиза. По мнению доктора медицины Курта Винера, также заинтересовавшегося случаем Лины, у девочки было редкое генетическое заболевание - синдром Мак-Кьюна - Олбрайта, названное так по именам впервые описавших его врачей. Доктор Лосада в переписке с Фуллером Олбрайтом подтвердил, что у Лины, помимо раннего полового созревания, имелись и другие симптомы этого заболевания: характерные изменения костей и коричневая пигментация участков кожи. Но главным оставался вопрос – кто же отец ребенка Лины? Девочка и сама не понимала, как забеременела. Но в реальной жизни так не бывает, а непорочное зачатие – это уже что-то из разряда фантастики! Поэтому по делу Лины Медины были задержаны, а затем и арестованы ее отец Чибурсио и старший брат – 18-летний Амадор. Их обвинили в инцесте, однако позже оправдали в виду отсутствия улик.

После выписки из больницы все заботы о воспитании маленького Херардо Алехандро Медины, а заодно и самой Лины, легли, конечно же, на плечи родителей девочки. До 9 лет Херардо считал Лину своей сестрой, а правду ему рассказали значительно позже. Доктор Лосада продолжал присматривать за Линой, и в 1952 году, благодаря его стараниям, ей удалось переехать в Лиму и обучиться стенографии и машинописи. Лина некоторое время работала в клинике Лосады, а её сын жил в семье доктора, пока тот не умер в 1960 году. В 1966 году, когда бизнес семьи Лосада перестал существовать, Лина устроилась работать на аккумуляторный завод, где и познакомилась со своим будущим мужем Раулем Хурадо. А когда Лине исполнилось 38 лет, она вновь забеременела, и в апреле 1972 года родила второго сына, которого назвали в честь отца Раулем. Что же касается ее сына Херардо, пока мальчик жил в семье доктора Лосада, он мечтал однажды продолжить его дело и посвятить свою жизнь медицине. Однако после смерти Лосады продолжить обучение Херардо не смог. Он некоторое время работал курьером, много выпивал, затем пытался стать торговцем книг, но большего успеха не добился. Он умер в 1979 году от рака мозга.