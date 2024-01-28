Места в России, в которых должен побывать каждый рыболов

Онежское озеро, устье реки Свирь. Карелия, Ленинградская область.

Среди скал Карелии расположено глубокое Онежское озеро. Его площадь составляет 247 км. В Онегу впадает 50 рек, а вытекает всего одна - Свирь.

По чистоте воды, Онежское озеро сравнивают с Байкалом. Самая большая глубина 107 метров, средние же глубины в районе 30 метров.

Данные места славятся красотой природы, потрясающей рыбалкой и грибами. Благодаря большому разнообразию рыбы, здесь может быть организованна самая лучшая рыбалка в вашей жизни!

В Онежском озере насчитывается 47 видов рыб. Рыболовы приезжают половить омуля, хариуса, сига, корюшку, форель, налима, озёрного лосося, судака, щуку, леща. Поймать крупную рыбу, в этих местах, сможет даже новичок.

На берегу Онежского озера, у самого устья реки Свирь, расположена база "Якорная", где можно снять домик и комфортно разместиться.

Несколько рыболовных трофеев с базы "Якорная".

Астраханская область. Знаменитое Ахтубинское нижнее трёхречье: Ахтуба, Ашулук и Мангут ("Криуша").

Знаменитое Ахтубинское трёхречье славится богатыми рыбными угодьями. Чтобы максимально погрузится в красоту природы и рыбалку, нужно обязательно посмотреть несколько короткометражных фильмов известного рыболова-спортсмена Алексея Чернушенко.

На самом деле популярность, штука двоякая. С 2000 года на трёхречье приезжает всё больше рыболовов и туристов. По берегам Ахтубы располагаются множество рыболовных баз. Идёт большой прессинг на рыбу со стороны рыбаков.

Так же процветает браконьерство, уже нельзя рыбача троллингом, проплыть и не зацепить хотя бы одну сеть.

Рыболовы рассказывают, что с каждым годом рыбы становится ощутимо меньше. Но всё же, еще пока достаточно, чтобы получить непередаваемые эмоции от рыбалки.

Рыболовы ловят огромных сомов, судаков за 5 кг, сазанов за 10 кг. Многие спиннингисты приезжают на крупного окуня, жереха, щуку.

Камское устье, слияние реки Волга и реки Кама. 120 км к юго-западу от города Казань.

Здесь происходит слияние рек Волги и Камы, а чуть раньше впадает ещё и река Меша, образуя так называемое "море", шириной 38 км.

Потрясающая природа и рыбалка. Данные места пользуются популярностью у рыболовов республики Татарстан.

Здесь отличная трофейная рыбалка круглый год - спиннингисты ловят судака, берша, щуку, окуня. Любители донной ловли ловят леща, сазана, густеру, плотву.