Самые эффективные народные средства для выведения трипсов на клубнике

20:16 2024-01-28
Самые эффективные народные средства для выведения трипсов на клубнике

Трипсы - очень опасные вредители, которые быстро размножаются, особенно при высоких температурах и низкой влажности.

Заметить присутствие трипсов на ягодах можно с появлением на листочках множественных небольших серебристых засечек, там возникают липкие выделения, черные крупинки.

Насекомые сосут сок из ягод и портят весь урожай. Ягоды высушиваются, сморщиваются, становятся тусклыми, трескаются.

Используем для борьбы чесночный настой. Берем 10 зубков чеснока, измельчаем, добавляем в литр воды, настаиваем сутки.

Разводим концентрат в соотношении 1:5. Обрабатываем растения.

Бархатцы - 50 г измельчаем, всыпаем в литр воды, варим пять минут. Настаиваем два дня и опрыскиваем ягодник.

Используем горький перец. Мелко нарезаем 100 г свежего острого перца. Заливаем литром воды, настаиваем 4 часа.

Делаем обычную обработку по листу. Можно рассыпать жгучий перец на земле под растениями.

Применяем настой тысячелистника, на 100 г травы берем литр кипятка. Настаиваем до 6 часов. Делаем опрыскивания.

Травяными настоями можно обрабатывать растения каждую неделю. Чтобы жидкость лучше приклеивалась, добавляем хозяйственное мыло.

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