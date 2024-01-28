Кто и когда решил, что «в СССР секса нет»: пять мифов о жизни в Советском союзе

21:47 2024-01-28
Кто и когда решил, что «в СССР секса нет»: пять мифов о жизни в Советском союзе

О советских временах сейчас много рассказывают, есть несколько популярных мифов, в которые многие продолжают верить.

Представление о Советском Союзе все, кто не жил в том времени, теперь получают из киноисточников, книг, различных публикаций СМИ, которые успешно создают стереотипы и множат мифы о том, чего не было.

СССР для современного поколения предстает часто в негативном свете, на фоне якобы сплошных запретов и тотального контроля граждан. Разбираемся, как было в реальности.

Миф первый: преследование за посещение храмов

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Большевистская власть активно насаждала свой режим, боролась с религиозными пережитками, прививала другую веру - в коммунистическую идеологию и в непререкаемый авторитет вождей.

Да, это так, и многие церкви и храмы шли под снос или закрывались, церковные помещения отдавались под административные нужды города.

При этом верующие упорно следовали своим традициям, продолжали посещать сохранившиеся церкви и святые места, крестили детей.

Никто за это никого не наказывал и не преследовал. Те, кто действительно хотел, на церковные служения ходили.

Миф второй: у советских людей не было секса

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Мало кто знает, откуда на самом деле взялась эта фраза: "В СССР секса нет!". Вот как все это было.

17 июля 1986 года эти слова произнесла Людмила Иванова и тут же стала знаменитостью, а выражение сделалось крылатым.

Иванова - член общественной организации "Комитет советских женщин". Она сказала слова о сексе во время записи одного из первых советско-американских телемостов "Ленинград-Бостон", который потом был показан в эфире.

В полном варианте фраза звучала так: "В СССР секса нет - у нас есть любовь". Но вторую часть потом почему-то обрезали.

Перед этим у Ивановой участница с американской стороны спросила: есть ли в Советском союзе реклама на тему секса. Людмила в ответ произнесла свою знаменитую фразу.

На самом деле интимная жизнь у советских людей конечно была.

В это верится с трудом, но в 1924-25 годах на улицах Москвы запросто можно было встретить обнаженных людей - участников общества радикальных нудистов "Долой стыд", существовали также и пляжи для нудистов.

Кроме этого вместо церковного брака сплошь и рядом приветствовался гражданский брак, как следствие, появлялось много незаконнорожденных детей.

И еще один факт: Советский Союз посещали иностранные сексологи, они давали консультации, читали образовательные лекции.

В стране активно распространялись полноценные печатные книги о "половом вопросе".

Миф третий: в СССР не было технического прогресса

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Да действительно, в годы распада Союза технический прогресс пришел в упадок, но до этого разработками советских инженеров страна на самом деле могла гордиться.

Они могли "заткнуть за пояс" многих ученых из развитых западных стран. Первым в космос полетел советский человек, в СССР были лучшие истребители.

Именно здесь придумали первую водородную бомбу, запустили первую в мире атомную электростанцию, первый спутник земли.

Первый ледокол появился тоже в Советском Союзе.

Список можно продолжить, вот лишь отдельные гениальные уникальные высокотехнологичные проекты советских времен: автомат Калашникова, первый в мире сверхзвуковой лайнер для перевозки пассажиров, супертелескоп, самая скоростная подводная лодка. Чего стоит одна только Останкинская телебашня!

Миф четвертый: без коррупции и блата - никуда

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Правильнее было бы сказать, что эти негативные процессы в обществе, к сожаленью, были, есть и будут всегда.

Однако указывать на то, что в СССР якобы был пик и расцвет коррупции, - это в корне неверно.

Нельзя отрицать, что беспартийным было труднее добиться чего-то в жизни и продвинуться по карьерной лестнице.

При этом у власти часто оказывались люди из самых разных слоев общества, так сказать, ставшие директорами "из народа".

Об этом хорошо рассказывается в знаменитой картине "Москва слезам не верит". Из простых людей вышло немало эстрадных звезд, высокопоставленных партийных деятелей.

Юрий Гагарин был из семьи плотника и обычной фермерской работницы. Горбачев и Ельцин тоже были родом из рабоче-крестьянской прослойки.

Миф пятый: советских граждан не пускали за границу

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Многие сейчас уверены в том, что для жителей Советского Союза выезд из страны был невозможен.

Однако есть известный факт: призеры олимпиад награждались как раз поездками за рубеж, в Германию или, например, во Францию.

Работник народного хозяйства с лучшими показателями труда премировались путевками как на собственные курорты страны, так и на заграничные.

На отдых от профсоюза ездили в Болгарию, Чехословакию.

Да, такое выпадало не каждому, биография нужно было иметь безупречную и заслуги - выдающиеся. Однако выезд за границу был вполне реальным, и это нельзя отрицать.

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