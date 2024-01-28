Кто и когда решил, что «в СССР секса нет»: пять мифов о жизни в Советском союзе

СССР для современного поколения предстает часто в негативном свете, на фоне якобы сплошных запретов и тотального контроля граждан. Разбираемся, как было в реальности.

Представление о Советском Союзе все, кто не жил в том времени, теперь получают из киноисточников, книг, различных публикаций СМИ, которые успешно создают стереотипы и множат мифы о том, чего не было.

Большевистская власть активно насаждала свой режим, боролась с религиозными пережитками, прививала другую веру - в коммунистическую идеологию и в непререкаемый авторитет вождей. Да, это так, и многие церкви и храмы шли под снос или закрывались, церковные помещения отдавались под административные нужды города. При этом верующие упорно следовали своим традициям, продолжали посещать сохранившиеся церкви и святые места, крестили детей. Никто за это никого не наказывал и не преследовал. Те, кто действительно хотел, на церковные служения ходили. Миф второй: у советских людей не было секса

Мало кто знает, откуда на самом деле взялась эта фраза: "В СССР секса нет!". Вот как все это было. 17 июля 1986 года эти слова произнесла Людмила Иванова и тут же стала знаменитостью, а выражение сделалось крылатым. Иванова - член общественной организации "Комитет советских женщин". Она сказала слова о сексе во время записи одного из первых советско-американских телемостов "Ленинград-Бостон", который потом был показан в эфире. В полном варианте фраза звучала так: "В СССР секса нет - у нас есть любовь". Но вторую часть потом почему-то обрезали. Перед этим у Ивановой участница с американской стороны спросила: есть ли в Советском союзе реклама на тему секса. Людмила в ответ произнесла свою знаменитую фразу. На самом деле интимная жизнь у советских людей конечно была. В это верится с трудом, но в 1924-25 годах на улицах Москвы запросто можно было встретить обнаженных людей - участников общества радикальных нудистов "Долой стыд", существовали также и пляжи для нудистов. Кроме этого вместо церковного брака сплошь и рядом приветствовался гражданский брак, как следствие, появлялось много незаконнорожденных детей. И еще один факт: Советский Союз посещали иностранные сексологи, они давали консультации, читали образовательные лекции. В стране активно распространялись полноценные печатные книги о "половом вопросе". Миф третий: в СССР не было технического прогресса

Да действительно, в годы распада Союза технический прогресс пришел в упадок, но до этого разработками советских инженеров страна на самом деле могла гордиться. Они могли "заткнуть за пояс" многих ученых из развитых западных стран. Первым в космос полетел советский человек, в СССР были лучшие истребители. Именно здесь придумали первую водородную бомбу, запустили первую в мире атомную электростанцию, первый спутник земли. Первый ледокол появился тоже в Советском Союзе. Список можно продолжить, вот лишь отдельные гениальные уникальные высокотехнологичные проекты советских времен: автомат Калашникова, первый в мире сверхзвуковой лайнер для перевозки пассажиров, супертелескоп, самая скоростная подводная лодка. Чего стоит одна только Останкинская телебашня! Миф четвертый: без коррупции и блата - никуда

Правильнее было бы сказать, что эти негативные процессы в обществе, к сожаленью, были, есть и будут всегда. Однако указывать на то, что в СССР якобы был пик и расцвет коррупции, - это в корне неверно. Нельзя отрицать, что беспартийным было труднее добиться чего-то в жизни и продвинуться по карьерной лестнице. При этом у власти часто оказывались люди из самых разных слоев общества, так сказать, ставшие директорами "из народа". Об этом хорошо рассказывается в знаменитой картине "Москва слезам не верит". Из простых людей вышло немало эстрадных звезд, высокопоставленных партийных деятелей. Юрий Гагарин был из семьи плотника и обычной фермерской работницы. Горбачев и Ельцин тоже были родом из рабоче-крестьянской прослойки. Миф пятый: советских граждан не пускали за границу