Дачный эксперт рассказал, какой должна быть вода для полива саженцев рассады

Вода должна быть комнатной температуры - 20-25 градусов. До полива ей надо отстояться несколько дней, чтобы все вредные примеси осели на дно.
Нельзя поливать рассаду в дневное время, особенно при ярком солнце. Воду надо лить так, чтобы она не попадала на листья и побеги.
Важно, чтобы поливочные процедуры были регулярными и умеренными: много воды плохо, недостаток - тоже плохо.
Избыток приведет к болезни, при дефиците воды образуется корка на поверхности земли, через которую растение не может дышать.
Водопроводную воду сразу брать нельзя, в ней есть примеси, особенно опасен хлор, отстаиваем 2-3 дня.
Полезна дождевая и талая вода. В такой воде мало солей, много кислорода.
Нельзя брать холодную воду ниже 20 градусов тепла, иначе у растений будет стресс, который затормозит рост.
Холодная вода может вызвать болезни, в ней гибнут полезные почвенные микроорганизмы. Корни не могут нормально впитывать питательные элементы.
Горячая вода для поливов тоже плоха. Если она выше 40 градусов, то у рассады будут ожоги. Кипяченую брать не надо, в ней мало кислорода.
Если берется дождевая или талая вода, то нужно избегать мест возле предприятий и автодорог.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__