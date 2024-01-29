В Белогорске мужчина обманул Wildberries на 16 миллионов рублей

15:33 2024-01-29
В Белогорске мужчина обманул Wildberries на 16 миллионов рублей

Предприимчивый житель Белогорска хотел разбогатеть, но нарвался на уголовное дело.

Белогорчанин заметил неисправность в работе сайта Wildberries: при заказе мужчина вводил номер своего банковского счёта, а система почему-то думала, что товар уже оплачен.

С помощью такой схемы мужчина сумел заказать товар на общую сумму в 16 миллионов рублей. В основном злоумышленник "покупал" товары для фото- и видеосъёмки, в том числе штативы и стабилизаторы.

Часть товара мужчина сумел продать, руководство Wildberries быстро поняло, что к чему, написав заявление в полицию. Теперь горе-предприниматель сидит в СИЗО и ждёт решения суда.

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