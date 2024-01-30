Михалков предложил запретить YouTube в России в ответ на закрытие его канала «Бесогон ТВ»

Председатель Союза кинематографистов России, народный артист РФ Никита Михалков предложил действовать зеркально в ответ на блокировку на американском видеохостинге YouTube его канала "БесогонТВ", пишет ТАСС.

Легендарный режиссер при этом добавил, что ему на эту блокировку "абсолютно все равно":

Мне все равно. Наши враги не могут по-другому, и они для них правильно сделали, что заблокировали. Только мы должны зеркально к этому относиться и с ними поступать точно так же. Тоже закрывать их каналы. А для нашего контента есть свои площадки, отечественные, подконтрольные нам. И - действующие в соответствии с нашим законодательством и нашими интересами.

YouTube-канал "БесогонТВ", где выходила авторская программа Никиты Михалкова, 18 января был заблокирован платформой. Выпуски сегодня можно посмотреть в Телеграм-канале "Бесогон", на сайте "БесогонТВ" и канале "БесогонТВ" в Rutube. Скоро появится сообщество "Бесогон" в соцсети "ВКонтакте".

По словам Михалкова, аудитория "Бесогона", созданного в 2011-м году в формате видеоблога, в последнее время значительно выросла.