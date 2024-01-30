Умер экс-участник группы «Машина времени» Юрий Ильченко

Рок-музыкант, солист группы «Мифы» и участник «Машины времени» Юрий Ильченко умер в Москве, сообщает Рамблер.

Музыканту было 73 года, причина его смерти не называется.

Юрий Ильченко родился в 1951 году в Ростове-на-Дону. Ребенком вместе с семьей переехал в Ленинград, и уже в 18 лет Ильченко стал выступать с группой «Мифы», играл на клавишных и ритм-гитаре, а также был вокалистом.

В 1976–1977 годах выступал с «Машиной времени».