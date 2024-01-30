Стало известно, сколько автомобилей у Путина

Не так давно Владимир Путин объявил о своём желании повторно баллотироваться на пост президента России, а теперь кандидат обнародовал свою декларацию о доходах.

В декларации Путина утверждается, что с 2017 по 2022 год он заработал чуть больше 67 с половиной миллионов рублей. Основной источник доходов — зарплата на посту президента, военная пенсия, проценты с вкладов в банках и операции с недвижимостью.

Что же касается машин, то оказалось, что у Владимира Путина их всего лишь три: ГАЗ М21, ГАЗ М21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф". Также у Путина есть одна квартира и гараж в Санкт-Петербурге.