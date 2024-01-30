В Новосибирске водитель Mazda чудом спасся, проскочив между двух фур

В соцсетях завирусился ролик, снятый видеорегистратором автомобиля Mazda. На видео показано, как легковушка пулей пролетела между двух большегрузов, один из которых выехал на встречную полосу.

Неудивительно, что сразу после проезда между фурами водитель "Мазды" отборно матерился и даже хотел догнать водителя грузовика с целью провести с ним воспитательную работу.

Впоследствии выяснилось, что водитель фуры выехал на "встречку" в попытке скрыться с места ДТП. Также данная фура снесла зеркало "Мазды", однако это мелочи по сравнению с тем, что могло произойти на дороге в тот день.